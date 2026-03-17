Отправлен в отставку председатель гордумы: он выписал себе премии на 1,7 млн рублей

Свердловский областной суд прекратил полномочия председателя Режевской городской думы Николая Бачинина в связи с утратой доверия.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Бачинин с октября 2021 года до октября 2023 года неоднократно назначал себе премии и надбавки за особые условия труда, получив таким образом более 1,7 млн рублей без соответствующих решений коллег-депутатов.

В связи с этим прокуратура направила в адрес думы представление с требованием об увольнении председателя в связи с утратой доверия, однако депутаты оставили его без удовлетворения.

Проявив принципиальную позицию, Режевской городской прокурор обратился с тем же требованием в городской суд, но и там отказали в удовлетворении требований прокуратуры.

Тогда прокуратура обжаловала решение Режевского суда. Сегодня, 17 марта 2026 года, судебная коллегия по административным делам Свердловского областного суда отменила решение суда первой инстанции, удовлетворив исковое заявление прокуратуры и прекратив полномочия Николая Бачинина.

Реж, Елена Владимирова

