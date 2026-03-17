Новые трубы вместо полувековых старых: энергетики завершают реконструкцию теплотрассы М-1 (ВИДЕО)

Энергетики завершают масштабную реконструкцию тепловой магистрали М-1 от Среднеуральской ГРЭС. Теплотрасса обеспечивает теплом и горячей водой Верхнюю Пышму и пять районов Екатеринбурга. Сотрудники ПАО «Т Плюс» проложили почти три километра новых трубопроводов с применением современных технологий и материалов. Старая теплотрасса, которая находилась около дороги, будет демонтирована уже в этом году.

Реконструкция теплотрассы М-1

«Старая теплосеть эксплуатировалась с 1960-х годов и уже выработала свой ресурс, обветшала. При строительстве новой теплосети мы использовали современные технологии для улучшения качества теплоснабжения. Это стальные трубы с заводской тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали. В них есть система оперативного дистанционного контроля для оперативного выявления утечек. Новые трубопроводы прослужат не менее 30 лет. Более того, новая теплосеть рассчитана на увеличение количества потребителей с учетом активной застройки Екатеринбурга. Сейчас тепломагистраль М-1 подает тепло более чем в тысячу домов и 47 социальных объектов», – рассказал заместитель начальника Тепловых сетей Орджоникидзевского района Игорь Карловский.

Работы проводились на территории частного сектора на выезде из Среднеуральска с пересечением Серовского тракта по лесной зоне до въезда в Верхнюю Пышму. Вместо трех старых трубопроводов энергетики проложили два: подающий и обратный. Их местоположение немного изменилось, теперь трубы находятся дальше от автомобильной дороги. Более того, они на полметра приподняты над землей.

«Такую теплотрассу удобнее обслуживать. Легче проводить осмотры труб, и если вдруг что-то пойдет не так, мы оперативно отреагируем, – пояснил заместитель главного инженера ЕТК Александр Дорохов. – Сейчас проводится финальная стыковка новых участков теплотрассы с действующей старой. Для оперативных переключений дополнительно построены три павильона. Работы начались в 2023 году и завершатся в середине апреля 2026 года. Капиталовложения для реконструкции М-1 были очень серьезными».

Он добавил, что пока шел масштабный ремонт, были проложены временные трубы для подачи тепла в жилые дома. Благодаря этому энергетики могли проводить реконструкцию теплотрассы даже в зимнее время, а жители Верхней Пышмы и Екатеринбурга продолжали получать отопление и горячую воду.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

