Полицейский признал, что блокировка мессенджеров не спасет от мошенников

Заместитель начальника полиции Екатеринбурга Андрей Ершов заявил, что блокировка мессенджеров в России лишь ненадолго снижает количество телефонных мошенничеств. Аферисты всегда ищут новые способы обмана граждан.

«Мошенники в основном используют мессенджеры, звонят с несуществующих телефонных номеров Российской Федерации. Как только одно приложение блокируется, они переходят в другое. Блокируется другое, мошенники находят третье. Да, после блокировки наступает период затишья, когда мошенники перестраиваются. Но они всегда находят новые способы добраться до жертвы. Например, уговаривают скачать на телефон вирусную программу», – рассказал Андрей Ершов, выступая с докладом в комиссии по безопасности Екатеринбургской думы.

На вопрос депутатов, есть ли зарегистрированные случаи мошенничества в мессенджере Мах, полицейский ответил утвердительно. «Посмотрим, как будет», – добавил Ершов. По его мнению, единственный способ защиты от мошенников – постоянные профилактические беседы с гражданами, начиная с поквартирных обходов до организации встреч в школах и на рабочих местах екатеринбуржцев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

