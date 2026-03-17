Глава Минприроды РФ прогнозирует выход уральских рек из берегов

Во время весеннего паводка ожидается подъем уровня воды выше нормы на многих реках Урала. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

«Выход на пойму прогнозируется на отдельных реках Свердловской, Тюменской, Курганской областей и Пермского края», – цитирует Александра Козлова пресс-служба министерства.

По данным ГУ МЧС Свердловской области, 17 марта обстановка на водных объектах региона развивается в соответствии с прогнозом. За сутки закрыта одна ледовая переправа – в Махневском районе на реке Тагил. С начала года в рамках противопаводковых мероприятий распилено 1,555 км льда, взрывные работы пока не производились.

Екатеринбург, Елена Владимирова

