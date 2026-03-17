В полиции Екатеринбурга заявили о снижении случаев телефонного мошенничества, но суммы ущерба не падают

В Екатеринбурге третий год подряд снижается количество телефонных и кибермошенничеств, но жертвы по-прежнему теряют огромные деньги. Сумма ущерба начинается от одного миллиона рублей. Об этом рассказал заместитель начальника полиции Екатеринбурга Андрей Ершов на заседании комиссии по безопасности Екатеринбургской думы.

По информации УМВД города, в 2025 году в Екатеринбурге зарегистрировано 2475 случаев мошенничества (снижение на 22,7% по сравнению с 2024 годом). Из них было раскрыто 547 (рост на 17,6%). Отдельно в структуре этого вида преступности полицейские выделяют ИТ-мошенничества: в 2025 году было 1745 случаев (-28,3%).

За два месяца 2026 года в Екатеринбурге зафиксирован 291 случай мошенничества, из них совершенных с помощью информационных технологий 176. Правоохранителям удалось раскрыть 73 преступления. Андрей Ершов отметил, что раскрытие телефонных мошенничеств даются сложно, поэтому особое внимание приходится уделять профилактическим беседам с гражданами. Дважды в месяц сотрудники городской полиции проводят поквартирные обходы, раздают екатеринбуржцам памятки с описанием самых распространенных видов мошенничества. Особый акцент делается на пенсионерах старше 60 лет. Поскольку часто жертвами аферистов становятся несовершеннолетние, подобная работа также ведется в школах и вузах.

Депутаты поинтересовались, как полиция взаимодействует с банками и операторами связи в борьбе с телефонным мошенничеством. «Мы проводили рабочие встречи и совещания с банковскими служащими. Как это работает. Если в банк приходит пожилой клиент и хочет снять крупную сумму с накопительного счета, то служащие информируют об этом полицию. Полицейские приезжают в банковское отделение, проводят беседу с таким гражданином. В принципе, уже на этом этапе все становится ясно [что человек находится под воздействием мошенников]. Иногда приходится вызывать родственников, чтобы они забрали человека. Таких случаев в Екатеринбурге, к сожалению, огромное количество», – ответил Андрей Ершов.

По словам полицейского, ущерб от телефонных мошенников не снижается. Обманутые жертвы переводят на счета или отдают курьерам суммы от 1 миллиона рублей, продают машины и квартиры. Частично ущерб пострадавший может вернуть, если банк вовремя остановил подозрительные переводы, а полицейские вычислили дроперов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

