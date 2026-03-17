Екатеринбург предупредили о коварных крышах

В Екатеринбурге установилась солнечная и теплая погода, и многие улицы стали небезопасными для пешеходов – снег падает буквально и на головы с крыш и козырьков. Подобные ситуации произошли в Нижней Туре, Асбесте и Ревде, пострадали люди.

При этом несмотря на то, что оттепель продолжается уже несколько дней, снега на крышах еще достаточно много – и ходить рядом со зданиями небезопасно, в том числе в центре Екатеринбурга. При обзоре сверху хорошо видно, что на кровлях еще много снега и льда, при этом коммунальщиков, которые своевременно убирали бы его, не замечено.

Как уже писал «Новый День», многие компании в сфере ЖКХ избрали другую тактику – они просто натягивают ленточки рядом с потенциально небезопасными строениями.

Екатеринбург, Елена Сычева

