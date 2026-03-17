Шойгу в Екатеринбурге провел выездное заседание Совбеза: обсудили паводок, пожары и внешние угрозы (ФОТО)

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел в Екатеринбурге выездное заседание, посвященное грядущему паводку, пожароопасному сезону и защите регионов УрФО от внешних угроз.

«Принял участие в выездном заседании Секретаря Совета Безопасности, которое в Екатеринбурге провёл Сергей Шойгу. В фокусе внимания – весеннее половодье, пожароопасный период и защита регионов Уральского федерального округа от внешних угроз. В этом году зима выдалась снежной, поэтому паводковый период обещает быть непростым. Выше нормы ожидаются уровни рек Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Кроме этого, присутствуют высокие риски возникновения природных возгораний. Опыт противодействия этим природным вызовам на Урале большой, ошибки предыдущих периодов учтены. Однако ряд недочётов ещё остаётся на контроле. Предстоит оценить надёжность всех гидротехнических сооружений и до конца укомплектовать лесопожарные формирования. Надеемся, что субъекты оперативно устранят их.

На особом контроле – обеспечение безопасности граждан и критически важных объектов от диверсионно-террористических акций. В том числе обсудили отражение атак беспилотных летательных аппаратов и угрозы, связанные с вербовкой граждан, прежде всего, молодёжи. В этих направлениях идёт большая превентивная работа правоохранительных структур и органов власти. Озвученные на совещании задачи требуют максимальной включённости всех структур. Убеждён, что только общими усилиями мы добьёмся необходимых результатов, – написал по итогам совещания уральский полпред Артем Жога.

Екатеринбург, Елена Васильева

