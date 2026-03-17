Футболисту «Урала», арестованному за убийство, предъявили обвинение в сексуальном насилии

Игроку футбольного клуба «Урал-2» Даниилу Секачу, который ранее был арестован по делу об убийстве московской предпринимательницы, предъявили новые обвинения – на сей раз в преступлении сексуального характера. Силовики расследуют уголовное дело о насильственных действиях, жертвой которых стала 16-летняя дочь убитой женщины.

Уточняется, что делом, возбужденным по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ «Совершение иных насильственных действий сексуального характера, с угрозой применения насилия в отношении потерпевшей, совершенное организованной группой, в отношении несовершеннолетней», занимается ГСУ СК России по Москве.

Ранее стало известно, что в день нападения в квартире помимо самой предпринимательницы находилась ее дочь. Секач, заявивший, что действовал под руководством мошенников, напал на женщину с ножом, от полученных травм она скончалась. Футболист покинул квартиру, где было совершено преступление, только сутки спустя – после того, как ему разрешили кураторы. Похищенные деньги – 2 тысячи долларов – и ювелирные изделия он, вскрыв сейф болгаркой, выбросил в окно. Их подобрала соучастница, 22-летняя москвичка, которая передала их кураторам. Девушка также задержана.

Екатеринбург, Елена Сычева

