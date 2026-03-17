Четыре человека пострадали в аварии с микроавтобусом в Белоярском районе

На 25-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень микроавтобус Fiat въехал в грузовой фургон Isuzu, который шел впереди. В результате столкновения пострадали четыре человека.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, ДТП случилось около 11:00. Микроавтобус следовал по маршруту № 141 «Верхнее Дуброво – Екатеринбург». Внутри салона находились десять пассажиров. Водитель, 35-летний мужчина, пояснил инспекторам, что отвлекся от управления.

Среди пострадавших: 77-летняя и 49-летняя женщины и две девушки 17 и 16 лет. Им оказывается медицинская помощь.

За рулем грузового фургона был 34-летний мужчина. Он сообщил ГАИ, что ехал со скоростью около 50 км/ч, когда произошел удар в заднюю часть его автомобиля. Освидетельствование показало, что оба водителя трезвы. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

