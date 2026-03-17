В почтовых отделениях ажиотаж – свердловчане скупают семена

В почтовых отделениях Свердловской области в этом году необычно высокий спрос на семена. С начала года уральцы приобрели на почте более 158 тысяч пакетов. Для сравнения: за весь прошлый сезон было продано 363 тысяч пакетов семян.

Как рассказали в пресс-службе «Почты России», всего в отделениях представлено более 450 видов семян. В этом году ассортимент стал еще разнообразнее. Теперь садоводам доступны 11 эксклюзивных линеек продукции: от традиционных овощей и цветов до премиальных серий «Люкс» и «Делюкс». В продаже появились специализированные наборы «Био-Старт», «С любовью из Сибири» и «Солнечный десант», адаптированные под климатические особенности нашего региона.

«Мы расширили ассортимент, чтобы каждый дачник мог найти то, что нужно именно для его участка. Семена проходят контроль качества в Россельхознадзоре и поступают к нам от ведущих российских селекционных центров», – отметила директор группы регионов Урал «Почты России» Наталья Алемасова.

Повышенным спросом у свердловчан пользуются овощные культуры. В топе продаж – морковь, свекла, томаты и кабачки. Активно покупают и лук-севок. Сейчас в почтовых отделениях можно приобрести три вида популярных сортов: лук на зелень, лук-севок Штуттгартер Ризен, красный лук Кармен.

В пресс-службе уточнили, что уральцы могут приобрести семена не только в отделениях, но и с доставкой на дом – через почтальонов или сделав онлайн-заказ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

