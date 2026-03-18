Прошло 12 лет со дня воссоединения с Крымом: как это было

Сегодня исполняется ровно 12 лет со дня подписания договора о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации. С годовщиной уральцев поздравил полпред президента в УрФО Артем Жога.

«Это событие стало началом стремительного возрождения Крыма. Сегодня его жители с уверенностью смотрят в завтрашний день: создают семьи, растят детей, воплощают свои мечты и трудятся на благо полуострова и всей России. Пример Крыма и Севастополя доказывает: наша сила – в сплоченности и опоре на традиции, которые веками скрепляют наш многонациональный народ. Сегодня эти ценности помогают нам отстаивать интересы жителей Донбасса. Мы справимся со всеми испытаниями, и Победа обязательно будет за нами!» – написал полпред в своем телеграм-канале.

Как уже писал «Новый День», 12 лет назад в этот день в Екатеринбурге прошел праздничный митинг в поддержку присоединения Крыма к России, на который пришли около 5 тысяч уральцев.

Мероприятие организовала Общественная палата Свердловской области. Акцию поддержали представители всех партий системной оппозиции, студенты, Российский союз ветеранов Афганистана. «Это общий праздник, мы приветствуем возвращение Крыма в состав Российской Федерации», «Мы должны сплотиться!», «Присоединение Крыма – это выбор народа!» – такие лозунги раздавались со сцены. Собравшихся призвали поддержать крымчан в том числе курортами. Акция закончилась концертом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

