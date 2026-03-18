Вырастивший участника СВО дед после его гибели отсудил выплаты у матери и вдовы бойца

Синарский районный суд Каменска-Уральского восстановил права дедушки погибшего участника СВО.

Как сообщили в пресс-службе суда, военнослужащий-контрактник погиб в сентябре 2025 года. Вскоре его дедушке стало известно, что право на выплаты (страховые суммы, единовременные пособия, ежемесячные компенсации) получили мать бойца, которая фактически его воспитанием не занималась, и его вдова, брак с которой был зарегистрирован всего за неделю до подписания контракта. Дед подал в суд, потребовав лишить их выплат, а также признать его фактическим воспитателем погибшего бойца.

Изучив материалы дела, включая переписку из мессенджеров, показания многочисленных свидетелей, а также иные документы, суд пришел к выводу, что истец прав. Его требования удовлетворены в полном объеме.

«Государственная поддержка в случае гибели защитника Отечества должна оказываться тем, кто действительно был ему близок, разделял тяготы его жизни, и кого постигла невосполнимая утрата», – подчеркнули в суде.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube