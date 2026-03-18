Житель Екатеринбурга убил брата и спрятал тело в шкаф

37-летнему жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в убийстве брата. Он задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, преступление было совершено в период с 10 по 15 марта в квартире на улице Мира в Екатеринбурге. Обвиняемый поссорился со своим 32-летним братом и несколько раз ударил его твердым тупым предметом по голове. Затем фигурант спрятал тело убитого в самодельном деревянном шкафу и скрылся с места преступления.

По уголовному делу назначен и проводится ряд судебных экспертиз: судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что отношения между братьями были плохими. Однажды обвиняемый даже жаловался на брата полиции. Но после убийства он так переживал, что пытался навредить себе. «От явной гибели его спасли прохожие, которые вызвали для него бригаду неотложки. Вычислили, где находится фигурант дела, и задержали его оперуполномоченные уголовного розыска ОП-1 УМВД по Екатеринбургу в ходе проведенных ОРМ. Сопротивления он не оказывал», – отметил полковник Горелых.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

