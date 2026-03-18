«Про ящур не слышали, но тревожно». Фермеры рассказали о ситуации в регионе

В Свердловской область продолжают снимать карантинные меры, которые ввели в начале года из-за вспышки заболевания у коров. Тогда сообщалось, что речь идет о пастереллезе. На этом фоне неожиданным стало сообщение о ящуре – информацию об этом распространили СМИ холдинга Ксении Собчак со ссылкой на губернатора Дениса Паслера. Причем уточнялось, что именно это заболевание – причина забоя скота в Сибири. «Глава региона считает, что заболевание проникло в РФ с кормами немецкой фирмы – именно поэтому масштаб распространения заболевания настолько значительный и все произошло в одно время в разных регионах», – писала «Кровавая барыня».

«Новый День» обратился за комментарием в управление Россельхознадзора по Свердловской области, однако там ни опровергнуть, ни подтвердить данные не смогли, посоветовав обратиться в департамент информполитики региона. В свою очередь, в ДИПе заметили, что в регионе введен карантин только по пастереллезу.

«Совещания с поставщиками и переработчиками молока, представителями торговых сетей проходят регулярно. На совещании 16 марта обсуждались вопросы увеличения объемов переработки молока в регионе, а также увеличения присутствия молочной продукции местных заводов на полках магазинов торговых сетей. Никакие другие темы не обсуждались в ходе этого совещания. В регионе не выявлены случаи заболевания животных ящуром», – сообщили в МинАПК региона.

Там уточнили, что из-за пастереллеза ветеринары проводят обязательную в подобных случаях вакцинацию скота. «Первый этап уже завершен на 100%, сейчас идет ревакцинация – ее прошли более 50% поголовья», – добавили в министерстве.

Фермеры в Свердловской области также не слышали о ситуациях, когда бы в регионе уничтожали коров, что обязательно при ящуре. Сообщений из районов о болезни или о забое скота в связи с этим в сообществе нет, а информация там ввиду специализации и закрытости, распространяется быстро. При этом заявление, якобы сделанное Денисом Паслером, фермеры обсуждают – опасаются, что будет закрыт рынок сбыта молочной продукции за рубеж, и внутренний баланс из-за этого также будет нарушен. «У меня 60 тонн уходит местным заводам, и в 10 раз больше – в соседние регионы, если вдруг импорт будет закрыт, и «излишки» придется перенаправлять своим переработчикам молока, боюсь, небольшие хозяйства окажутся не у дел», – осторожно предположил в беседе с «Новым Днем» один из производителей молока.

При этом он указывает на странность – по официальным данным, вспышка пастереллеза была зарегистрирована в Ирбитском районе, и, по действующим регламентам, власти должны были ввести карантин в зоне радиуса в 35 километров, однако его по какой-то причине решили расширить, и под ограничительные меры тогда попали даже отдаленные районы области.

«Насколько я знаю, сейчас карантин уже почти везде сняли. Так что про ящур – это вряд ли. Это катастрофа же, если так, и точно бы слышали. Но определенная тревожность, конечно, присутствует. Как будто не всё говорят», – добавил собеседник «Нового Дня».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube