Мэрия: более 63% екатеринбуржцев занимаются физкультурой и спортом

Доля жителей Екатеринбурга, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, достигла 63,3% в 2025 году. Об этом сообщила директор профильного департамента мэрии Людмила Фитина на заседании комиссии по развитию образования, спорта и молодежной политики в Екатеринбургской думе.

По словам чиновницы, в 2025 году в городе было организовано почти 1300 спортивных мероприятий, включая районные соревнования. В них приняли участие более 225 тысяч человек. Кроме того, в спортивных школах Екатеринбурга (как муниципальных, так и государственных) занимается более 40 тысяч детей. «Это один из самых высоких показателей среди городов-миллионников, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга», – заявила Людмила Фитина.

Всего ДЮСШ предлагают занятия по 68 видам спорта. Самыми популярными остаются футбол, плавание, художественная гимнастика, теннис и коньки. В эти спортивные секции проводят отбор детей, то есть желающих в разы больше, чем мест. В спортивной отрасли работают порядка шести тысяч специалистов. Средняя зарплата тренера-преподавателя в муниципальной спортивной школе по итогам 2025 года составляла 94 тысячи рублей, сообщила Фитина.

В целом, согласно докладу департамента, доля обеспеченности жителей Екатеринбурга спортивной инфраструктурой составляет 51%. В этот показатель, кроме спортивных школ и крупных спортивных комплексов, входят фитнес-клубы, скейт-парки и дворовые спортплощадки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

