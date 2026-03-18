Горняки помогли открыть зал бокса в Кушве

В Кушвинском МО торжественно открыли современный зал бокса. В качестве площадки для проведения будущих тренировок, боёв и спаррингов было выбрано пустующее в центре города помещение. Чтобы дать объекту новую жизнь, потребовалась его масштабная реконструкция. «За помощью в реализации этого проекта мы обратились к нашему давнему социальному партнеру – АО «Святогор». И получили поддержку. Ремонтные работы на площади более 340 кв. м. стартовали весной прошлого года», – рассказал глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин.

В ходе реконструкции строители практически с нуля возвели новый спортивный объект, оборудовав в его стенах сразу два зала – для занятий боксом и тренажерный. С этой целью в помещении цоколя была проведена полная перепланировка, заменены системы освещения и отопления, установлены новые оконные и дверные блоки, для юных спортсменов оборудованы душевые и туалетные кабинки, помещение оснащено раздевалками.

«Приятно отметить, что этот объект полностью соответствует федеральному стандарту спортивной подготовки по одному из популярнейших видов единоборств, – подчеркнул заместитель директора по персоналу и общим вопросам АО «Святогор» Юрий Мурзаев. – Более того, сегодня в распоряжении кушвинских боксеров есть всё необходимое снаряжение, включая шлемы, перчатки, другие специализированные средства защиты, а также профессиональный боксерский ринг. Уверен, юные спортсмены по достоинству оценят новое современное пространство».

«Открытие очередного спортивного объекта на территории Кушвы является важной составляющей нашей социальной программы, – подытожил главный инженер филиала Волковский ГОК АО «Святогор» Александр Данилкин. – Мы понимаем значимость спорта и здорового образа жизни для формирования будущего поколения. Ориентируясь на долгосрочные планы развития, наше предприятие стремится создать комфортные условия для жизни и занятия спортом. Это инвестиции в будущее, создание условий для оттачивания мастерства юных спортсменов, укрепления здоровья молодежи и воспитания характера. А еще это возможность подготовки кушвинских боксеров к соревнованиям самого разного уровня. И этот уровень они обязательно покажут».

Фото: АО «Святогор»

Кушва, Елена Васильева

