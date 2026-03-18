В Свердловской области ввели запрет для мигрантов работать в 20 видах деятельности

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о разграничении отраслей, в которых могут быть заняты иностранные рабочие. В документе указано 20 видов экономической деятельности, где мигрантам запрещено работать по патенту. Среди них: производство детского питания, образовательная деятельность, право и бухгалтерский учет, финансовые услуги, охранные службы, курьеры.

«Указ подготовлен на основе анализа ситуации на рынке труда и обеспечивает органичное развитие экономики региона, регулирует занятость в отдельных чувствительных сферах. При этом запрет не затрагивает возможности иностранных граждан, имеющих разрешение на работу, вид на жительство или разрешение на временное проживание, а также граждан стран Евразийского экономического союза. Таким образом, рисков для экономики и кадровой обеспеченности региона не возникает, ситуация остается стабильной и контролируемой», – заявил директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

«Указ подготовлен с учетом мониторинга состояния регионального рынка труда за несколько лет, анализа уведомлений работодателей о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, опыта других субъектов РФ, а также позиции правоохранительных и надзорных органов региона, что позволило выработать оптимальное решение в соответствии со стратегическими интересами области», – уточнили в пресс-службе свердловского правительства.

Документ вступает в силу со дня опубликования. Свердловским работодателям необходимо в течение трех месяцев привести численность иностранных работников в соответствие с новыми требованиями.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

