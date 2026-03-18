В центре Екатеринбурга начали отлавливать нелегальных торговцев

Городские чиновники совместно с полицией провели первый весенний рейд по пресечению незаконной торговли в центре Екатеринбурга. Как отметили в мэрии, недобросовестные предприниматели устанавливают на улице тележки по продаже кофе, сладкой ваты, цветов и игрушек, при этом не оформляют договоры на аренду участков.

«Как и ожидалось, с потеплением на улицах снова появились так называемые подснежники – нелегальные точки с едой и уличными аттракционами. Это продукция и услуги вне контроля, без гарантий качества и безопасности. Подчеркну: мы не дадим травить людей и превращать центр города в стихийный рынок. Муниципалитет создал все условия для легальной работы. Те, кто выходят торговать «где удобно», делают это сознательно, нарушая закон. Мы провели заключительную разъяснительную работу. Предупреждения были доведены до всех. С сегодняшнего дня – ежедневные рейды и изъятие незаконного оборудования. Без исключений», – заявил вице-мэр Дмитрий Ноженко.

На нарушителей будут составлять протокол по статье 10 закона Свердловской области № 52-ОЗ. Она грозит административным штрафом в размере от 3 до 4 тысяч рублей для граждан, от 10 до 20 тысяч рублей – для должностных лиц, от 20 до 100 тысяч рублей – для юридических лиц.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

