Определен лидер по объему продаж квартир в Екатеринбурге в начале 2026 года

Группа компаний «КОРТРОС» возглавила рейтинг застройщиков Екатеринбурга по объему сделок в начале 2026 года. Девелопер реализовал 9 тыс. кв. м квартир в столице Урала по итогам января-февраля, сообщил портал metrtv.ru со ссылкой на аналитический сервис «Объектив».

Всего за указанный период застройщики Екатеринбурга продали 145,6 тыс. кв. м жилья в новостройках. Таким образом, доля ГК «КОРТРОС» в сделках достигает 6,2%.

В Екатеринбурге девелопер АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») реализует проект комплексного освоения территории – проект «Академический». Сейчас активные продажи идут в жилых кварталах «Спутник-1», «Первый Академ», «Новая Олимпика», последние лоты доступны в «Кварталах Конструктивизма». Покупатели могут воспользоваться рассрочкой или ипотекой от застройщика с привлекательными ставками.

«Академический» стал знаковой локацией для Екатеринбурга – это самый масштабный проект в регионе со строительством комфортного жилья и всей необходимой инфраструктуры, включая транспортную. Стабильное лидерство по продажам показывает высокий уровень доверия наших клиентов и спрос на современное жилье в новом развивающемся районе города», – отметил главный коммерческий директор ГК «КОРТРОС» Дмитрий Железнов.

«Академический» – первый в России и самый большой в Европе проект комплексного освоения территории, который ГК «КОРТРОС» реализует с 2005 года. Мастер-план проекта разработало французское бюро Valode & Pistre. В 2021 г. «Академический» получил статус отдельного административного района Екатеринбурга. В рамках проекта уже построено 2,3 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, а также объектов социальной и спортивной инфраструктуры, включая 6 школ, 15 детских садов, детскую и взрослую поликлиники.

