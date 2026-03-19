Женщины стали искать подработку в мужских профессиях

Прошлой зимой женщины с Урала интересовались подработкой на 36% чаще, чем предыдущей зимой. Рост интереса заметен в рабочих и технических направлениях, которые традиционно считались мужскими, сообщает «Авито.работа».

«В УрФО среди направлений подработки, которые традиционно считаются «мужскими», наиболее заметно за год вырос интерес женщин к вакансиям разнорабочих: количество тех, кто рассматривает такие предложения, увеличилось в 2,8 раза (+176%) за год. Исполнители на таких сменах обычно помогают выполнять различные вспомогательные работы на стройках, складах или производственных объектах», – сообщили в пресс-службе.

Екатеринбург, Елена Сычева

