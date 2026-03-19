Уборщицу из Burger King, которая сломала нос девочке-посетителю, будут судить

Синарский суд в Каменске-Уральском суд рассмотрит дело уборщицы из Burger King – она стала оскорблять ребенка, а после пустила в ход кулаки. Девочка с подругами сидела за столом и ждала свой заказ, когда женщина подсела к ним и стала выгонять подростков, оскорбляя их. В ответ на фразу 14-летней девочки «сама такая» уборщица ударила ее в лицо, сломав нос. По данному факту было возбуждено уголовное дело п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Судебное разбирательство по делу назначено на 30 марта 2026 года в 14:30. Оно пройдет в закрытом режиме, так как потерпевшая – несовершеннолетняя.

Екатеринбург, Елена Сычева

