Суд передал женщине квартиру, которую ее психически больная сестра подарила соседке

Жительница Сухого Лога через суд оспорила сделку по дарению квартиры, которую заключила ее ныне умершая сестра, из-за болезни не способная понимать последствия своих поступков.

Как сообщили в пресс-службе суда, в 2025 году в Сухом Логу скончалась женщина, которая была инвалидом с детства и страдала психическими расстройствами. После ее смерти сестра обнаружила, что единственное жилье умершей – квартира, где та проживала, – еще в 2023 году была подарена соседке. По мнению сестры, соседка злоупотребила доверием больной женщины и склонила ее к сделке.

Суд назначил посмертную судебно-психиатрическую экспертизу, и эксперты пришли к выводу, что на момент подписания договора дарения сестра истицы не могла понимать значение своих действий и руководить ими.

Суд признал договор дарения недействительным и применил последствия недействительности сделки: право собственности соседки на квартиру прекращено. Суд руководствовался п. 1 ст. 177 Гражданского кодекса РФ, согласно которому сделка, совершенная гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана недействительной по иску самого этого гражданина либо иных лиц, чьи права были нарушены.

Сухой Лог, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube