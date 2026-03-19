Доля ипотечных сделок на вторичном рынке Екатеринбурга достигла 35%

Покупатели жилья в Екатеринбурге все чаще готовы рассматривать квартиры на вторичном рынке как альтернативу новостройкам. На тенденцию повлияло ограничение льготной ипотеки, а также существенная разница между стоимостью жилья на первичном и вторичном рынках.

По данным сервиса «Авито Недвижимость», средняя цена квадратного метра квартиры в новостройках в Екатеринбурге в феврале 2026 года достигла 175 тысяч рублей. За год показатель вырос на 10%. Студию в новом доме сейчас можно приобрести в среднем за 5,2 миллиона рублей, однокомнатную квартиру – за 7,4 миллиона рублей, двухкомнатную – за 10 миллионов рублей, трехкомнатную – за 13,5 миллиона рублей.

На вторичном рынке средняя стоимость квадратного метра в феврале 2026 составила 144,9 тысячи рублей, что выше на 9% аналогичного периода прошлого года. При этом объем предложения сократился на 2% из-за частичного перетока предложения в сегмент аренды. По данным сервиса, однокомнатную квартиру в городе сейчас можно приобрести в среднем за 6 миллионов рублей, двухкомнатную – за 7,4 миллиона рублей, трехкомнатную – за 10,4 миллиона рублей.

«Разница в стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынке в феврале 2026 года достигла 21%, увеличение за год составило 2 процентных пункта. В связи с этим, а также учитывая постепенное выравнивание условий по ипотеке, все больше людей рассматривают готовое жилье в качестве альтернативы новостройкам», – сообщил руководитель направления партнерских продаж «Авито Недвижимости» Ярослав Тимирев.

Аналитики отмечают, что количество выданных ипотек на вторичном рынке в 2025 году относительно 2024 года снизилось на 27%. Однако доля ипотечных сделок на вторичке в течение прошлого года стабильно росла, несмотря на то, что эти договоры купли-продажи идут по рыночным ставкам. К февралю 2026 года доля ипотеки на вторичном рынке Екатеринбурга составила 35%.

Что касается рынка долгосрочной аренды Екатеринбурга, то он активно пополняется за счет вторички. Объем предложения за минувший год вырос на 69%, что привело к снижению стоимости аренды. Так, снять квартиру в городе в феврале 2026 стоило в среднем 32,1 тысячи рублей, в то время как годом ранее ставка составляла 34,1 тысячи рублей в месяц (-6% за год), а на пике в сентябре 2025 года – 36,6 тысячи рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube