Мусорный террор: в центре Екатеринбурга под покровом ночи двор забрасывают отходами (ФОТО, ВИДЕО)

Почти детективная история произошла на днях в центре Екатеринбурга: ночью двор по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 64, оказался забросан мусором, который кто-то выбросил из контейнера.

Как рассказали «Новому Дню» жильцы дома, злоумышленники известны. Этот неприятный перформанс стал кульминацией конфликта, причина которого кроется в желании нескольких жильцов дома № 70 закрыть соседям доступ к контейнерной площадке, которая предназначена для жителей нескольких домов: Мамина-Сибиряка, 64, Мамина-Сибиряка, 70 и Тургенева, 4.

На протяжении десятилетий контейнерной площадкой пользовались жильцы всех трех домов. После того как дворы были благоустроены и огорожены, она оказалась на территории дома № 70, однако доступ к ней для соседей должен быть обеспечен по правилам публичного сервитута. Размещение контейнеров утверждено нормативной документацией. Другой площадки для складирования ТКО поблизости нет.

Тем не менее, несколько дней назад некоторые жители дома № 70 решили, что площадка предназначена только для их нужд. Один из контейнеров в нарушение санитарных норм передвинули к калитке между дворами. Более того, ночью мусор из него раскидали по всей территории двора дома № 64. Этот процесс попал на камеры видеонаблюдения, и жильцы узнали соседей, которые отрезали им доступ к контейнерной площадке.

Столкнувшись с таким вандализмом, жильцы дома № 64 написали заявление в полицию и Роспотребнадзор.

Екатеринбург, Елена Владимирова

