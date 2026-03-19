Первый на Урале детский хоспис отметил пятилетие (ФОТО)

Сегодня детский хоспис в Екатеринбурге посетила замгубернатора – глава минздрава региона Татьяна Савинова, чтобы поздравить коллектив с пятилетием.

«Детский хоспис – это бесконечная гордость здравоохранения Свердловской области, сердце системы паллиативной помощи детям в регионе. За год через эти стены проходят порядка 450 детей, здесь им дарят любовь, а родителям – надежду. Вместе с семью выездными патронажными службами и профильными отделениями в Асбесте, Серове и Первоуральске была создана единая сеть», – подчеркнула Татьяна Савинова.

Министр поблагодарила всех, кто ежедневно помогает детскому хоспису, включая Фонд РМК, Фонд святой Екатерины, фонды «Дети России» и «Верь и Живи!», а также целевой благотворительный фонд «Первый Детский хоспис Свердловской области».

Напомним, учреждение рассчитано на круглосуточное пребывание 35 пациентов с родителями. В здании расположены кабинеты выездной бригады патронажной паллиативной медицинской помощи детям, методический центр для родителей и волонтеров, а интерьерные решения помещений таковы, чтобы напоминать уютные комнаты, а не больничные палаты. Территория вокруг здания благоустроена с учетом особенностей состояния пациентов. Для ребят проводят праздники, ежедневные мастер-классы, концерты, работает читательский клуб.

«Сегодня детский хоспис – это не просто медицинское учреждение, это флагман службы, задающий высокие стандарты милосердия и профессионализма. У нас самое большое число детей, которые находятся в домашних условиях на искусственной вентиляции лёгких. Наша задача – не просто продлить их жизнь, а сделать её максимально комфортной и для детей, и для их семей», – отметила Татьяна Савинова.

До конца года отделение детского хосписа на 10 мест будет открыто на базе детской городской больницы Нижнего Тагила. Это позволит сделать паллиативную помощь ещё доступнее для пациентов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube