Заведующую детским садом оштрафовали за побег 6-летнего воспитанника

В Нижнем Тагиле по решению мирового судьи оштрафована заведующая детским садом: ее подчиненные не уследили за 6-летним мальчиком, и он убежал за территорию.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошел в феврале этого года. Когда вечером, около 18:00, за мальчиком пришла мама, ребенка в детском саду не оказалось. Родители сразу обратились в полицию. К счастью, поиски увенчались успехом: примерно через час малыша нашли живым и невредимым. Он направлялся домой самостоятельно.

В отношении заведующей было возбуждено дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ «Нарушение прав и свобод обучающихся». В суде она признала свою вину и раскаялась. Она пояснила, что причиной случившегося стал недостаточный контроль со стороны воспитателей, а также халатность охранника, не предотвратившего выход ребенка за калитку.

После происшествия администрация детсада провела дополнительные инструктажи с персоналом, усилила пропускной режим и выпустила памятки для родителей и сотрудников.

Принимая во внимание признание вины, раскаяние и принятые меры по недопущению подобного в будущем, судья назначил заведующей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube