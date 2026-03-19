Из-за возгорания электросамоката в Екатеринбурге погиб человек

Сегодня днем в пожарную службу поступило сообщение о возгорании в магазине, расположенном на первом этаже 4-этажного жилого дома на Сибирском тракте в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, горела внутренняя отделка помещений магазина. Очаг возгорания был в смежном помещении другой торговой точки. Площадь пожара составила 80 кв. м, при тушении была обнаружена женщина без признаков жизни.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало самовозгорание аккумуляторной батареи электросамоката.

Женщина погибла не от огня, а от отравления угарным газом и едким дымом, который за считанные минуты заполнил помещение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

