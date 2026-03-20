Закрыта еще одна ледовая переправа на Сосьве

За минувшие сутки в Свердловской области была закрыта еще одна ледовая переправа – на реке Сосьве возле поселка Маслово в Ивдельском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области, всего зимой в регионе была открыта 21 ледовая переправа, сейчас продолжают функционировать 14.

На сегодня запланированы взрывные работы на реке Туре на территории Слободо-Туринского района (с. Туринская слобода, д. Макуй, с. Куминовское).



Ивдель, Елена Владимирова

