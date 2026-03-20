На Тюменском тракте перевернулась «Лада», пострадала девушка (ФОТО)

Сегодня около 8 часов утра на 154 км трассы Екатеринбург – Тюмень перевернулся автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 44-летняя жительница Камышлова с 12-летним водительским стажем ехала на автомобиле «Лада» в сторону Екатеринбурга. Женщина не справилась с управлением, машину занесло, она врезалась в барьер, дорожный знак и опору ЛЭП, после чего перевернулась.

Пострадала 23-летняя девушка, сидевшая на переднем пассажирском сиденье. С травмами различной степени тяжести она доставлена в медицинское учреждение.

Женщина-водитель была трезва. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Камышлов, Елена Владимирова

