Ущерб уральцам от действий кибермошенников превысил 3,5 млрд рублей

Доля преступлений, совершенных с использованием цифровых технологий, остается в Свердловской области высокой – около трети от всех преступлений.

Как рассказал депутатам заксо начальник ГУ МВД Александр Мешков, в 2025 году от действий кибермошенников пострадали 5693 свердловчанина, а сумма ущерба превысила 5,5 млрд рублей.

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли 6538 из 14456 таких преступлений, к уголовной ответственности привлечено 3848 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

