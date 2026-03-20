13-летний борец из Екатеринбурга представит Россию на первенстве мира

Уральский спортсмен Игорь Бальцевич успешно выступил на первенстве России по джиу-джитсу среди детей 12-13 лет, которое прошло в Калуге. Для молодых борцов это ключевой турнир года – по его итогам формируется состав национальной сборной России, которая в августе отправится на первенство мира в Абу-Даби.

В Калуге Бальцевич стал вторым и завоевал серебряную медаль, получив право представить Россию на мировом турнире.

Еще один уралец, Александр Дерябин, стал третьим и вошел в резервный состав национальной сборной. Оба спортсмена тренируются в Академии единоборств РМК.

Екатеринбург, Елена Сычева

