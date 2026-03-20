Житель Кировграда нашел в лесу полкило пороха, оставил себе и получил реальный срок

Житель Кировграда Алексей Евсянов приговорен к реальному сроку лишения свободы по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ».

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 17 июня 2025 года Евсянов нашел в лесу деревянный ящик, в котором лежали три металлических и одна пластиковая банка с порохом общей массой 502 г. В нарушение требований законодательства гражданин не сообщил об этом в полицию, а отнес порох домой. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили его в ходе обыска в ноябре 2025 года.

Проведенная взрывотехническая судебная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является порохом и изготовлено промышленным способом.

Суд назначил Алексею Евсянову наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 10 тыс. рублей.

Кировград, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube