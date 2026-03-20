Подростки описали впечатления от блокировок с помощью эмодзи

Подростки описали свои эмоции от блокировок соцсетей с помощью эмодзи. Своеобразное исследование провел центр «Русское поле». В опросе приняли участие тинейджеры 14-17 лет.

Самой распространенной реакцией стал эмодзи, выражающий гнев, – его выбрали 46%, причем юноши чаще девушек.

На втором месте – плач, так ответили 15%, и этот эмодзи выбирали чаще девушки.

На третьем месте – эмодзи истукана, который выражает, вероятно, непонимание и раздражение. Так ответили 14%.

Далее идут смайлики, которые тошнит, у которых взрывается мозг и у которых закрыт рот на замок. Еще 2% ответили значком «ОК».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube