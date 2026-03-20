ЕВРАЗ помог построить в Качканаре жилой дом для бюджетников. На очереди еще одна многоэтажка

В Качканаре завершилось строительство многоквартирного дома для работников бюджетной сферы. Он возведен в рамках национального проекта «Жилье», соглашение о застройке было заключено между правительством Свердловской области, администрацией города и ЕВРАЗом. Ведется строительство еще одной многоэтажки для врачей и педагогов. Объем налоговых отчислений компании на возведение жилья в Качканаре превысит 350 миллионов рублей, пояснили «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа.

Отметим, что девятиэтажная новостройка на 45 квартир разной планировки общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров создана с применением современных материалов и технологий. На придомовой территории разместились просторная парковка и функциональная детская площадка. Жилплощадь в новом доме будет предоставляться работникам здравоохранения и образования по договорам служебного найма, что позволит привлечь и удержать в Качканаре дефицитных специалистов.

«Для промышленного города критически важно удерживать и привлекать специалистов разных профилей. Нельзя развивать современное производство, если рядом нет хорошо работающих школ и больниц. Когда врачи и учителя чувствуют себя в городе уверенно, это привлекает сюда и промышленные кадры», – сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. Он добавил, что поддержка медицины и образования является одной из приоритетных задач по развитию территорий присутствия.

«Дефицит кадров в социальной сфере – это важный вопрос для любого муниципалитета. При поддержке ЕВРАЗа мы стараемся решать его системно. Врачи и учителя получают современные квартиры, а город – квалифицированных специалистов и новых жителей», отметил глава Качканарского муниципального округа Андрей Ярославцев.

Это не единственный подобный проект: сегодня в Качканаре возводят еще один жилой дом для бюджетников. Всего на строительство жилья в городе ЕВРАЗ направит более 350 млн рублей налоговых отчислений.



Также в течение ближайших лет будут проведены капитальные ремонты «Детской школы искусств» и клуба «Горняк», создан образовательный кластер, отремонтированы помещения в Качканарской центральной районной больнице, благоустроена прилегающая территория в поселке Валериановске.

Качканар, Елена Васильева

