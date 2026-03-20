В розыск объявили мужчину, похитившего дочь у матери

Свердловские приставы разыскивают мужчину, который украл дочь у матери. 45-летний Ренат Гальянов забрал 7-летнюю Софию у своей бывшей, вопреки решению суда, который постановил, что девочка должна находиться с мамой.

«В отношении отца возбуждено исполнительное производство об отобрании и передаче несовершеннолетнего ребенка матери. Согласно решению суда, отец обязан передать Софию ее матери для совместного проживания. Однако по настоящее время должник уклоняется от исполнения требований исполнительного документа, скрывается, по месту регистрации не проживает, на связь с судебным приставом-исполнителем не выходит», – сообщили пресс-службе главного управления ФССП России по Свердловской области.

Отмечается, что мужчина уже не первый раз похищает ребенка. Также в отношении Рената Гальянова расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ «Самоуправство», он объявлен в федеральный розыск.

ГУФССП России по Свердловской области обращается к гражданам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении ребенка, с просьбой сообщить по одному из телефонов:

– Первоуральское районное отделение судебных приставов: 8 932 600 60 71;

– дежурная часть Главного управления: 8 (343) 378 13 19.

«Конфиденциальность любой информации и сведений гарантируется», – подчеркнули в ведомстве.

Первоуральск, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

