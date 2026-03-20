В уральском селе корова и бык повредили иномарку, выясняя отношения

В одном из сел Артинского района Свердловской области сельскохозяйственные животные повредили автомобиль, стоявший на улице. Согласно решению областного суда, их владельцы выплатят хозяину авто компенсацию ущерба.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, инцидент произошел в августе 2024 года. Владелец «Киа Спортейдж» отдыхал у родственников в селе. Вечером, когда по улице прошло стадо коров, мужчина обнаружил на кузове своей машины многочисленные вмятины и царапины. Сосед подсказал ему, что возле автомобиля бодались черный бык и черно-белая корова.

Было установлено, что хозяева коровы – местные жители Самат и Эльмира, а бычок с белыми ногами принадлежит Муллахмату. Обе семьи держат подсобное хозяйство в том же селе и раньше уже привлекались к административной ответственности за бесконтрольный выпас скота.

Согласно заключению экспертов, стоимость ремонта автомобиля составила 66 300 рублей, стоимость услуг автоэкспертного бюро – 4 тысячи рублей.

Хозяин машины обратился с иском в Артинский районный суд, но судья посчитал недоказанной связь между действиями животных и повреждением автомобиля.

Истец обжаловал решение в суде апелляционной инстанции. Свердловский областной суд назначил судебную трасолого-автотехническую экспертизу, итоги которой пролили свет на обстоятельства происшествия. Согласно заключению эксперта, царапины и вмятины на правых дверях, крыле и задней части кузова могли образоваться именно в результате воздействия крупного рогатого скота.

Изучив видеозаписи, показания свидетелей и приняв во внимание результаты новой экспертизы, судебная коллегия пересмотрела решение суда первой инстанции.

Облсуд взыскал материальный ущерб с хозяев животных Самата и Муллахмата в равных долях – по 32 150 рублей с каждого. Кроме того, они обязаны возместить истцу судебные расходы, включая затраты на экспертизу, госпошлину и услуги представителя – всего более 140 тысяч рублей.

Арти, Елена Владимирова

