Уральский производитель поставлял говяжью печень с неизвестными добавками

Сотрудники Россельхознадзора выявили нарушение у мясоперерабатывающей компании ООО «Евросмарт» из Полевского. Поставщик реализовал продукты из говяжьей печени с недостоверной информацией.

Производителем сырья является ООО «Русагро». Говяжьи субпродукты были заготовлены на площадке в Ростовской области, при этом источником сырья послужили 54 коровы. В апреле 2025 года «Русагро» оформило производственный ветеринарный сопроводительный документ с указанием продукции: «субпродукты говяжьи (печень) замороженная, объем 860 кг». Эту партию получил «Евросмарт».

Инспекторы Россельхознадзора проверили эти сведения в системе ФГИС «ВетИС» и обнаружили нестыковку. Средний вес говяжьей печени составляет 9 кг, следовательно, от 54 голов скота максимально можно получить 486 кг. Тот объем продукции, который получил «Евросмарт», указывает на средний вес печени в 16 кг, что является неправдоподобным.

«Данный факт свидетельствует о введении в заблуждение потребителя относительно продукции, которая потенциально не может считаться качественной и безопасной. Управлением Россельхознадзора аннулированы производственные сертификаты на говяжью печень, а также разосланы информационные письма получателям некачественной и небезопасной продукции, которую реализовало ООО «Евросмарт», с требованием изъять ее из оборота», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там же отметили, что в январе 2026 года компания «Евросмарт» допустила еще одно нарушение. Предприятие изготовило 4,2 тонны говяжьей печени с использованием «пищевой добавки» в количестве 700 литров. Эта продукция была сбыта в Тюменскую область, а также в организации и детские сады Свердловской области. Информация о производителе продукции сомнительного качества передана в правоохранительные органы.

Полевской, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

