Дорожники и спасатели ожидают всплеска ДТП на выходных

Специалисты Уралуправтодора предупредили водителей об ухудшении дорожных условий в предстоящие выходные.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, завтра-послезавтра ожидаются заморозки в вечерние, ночные и утренние часы на территории практически всего Уральского федерального округа, не исключена возможность образования гололедицы на автодорогах.

«Перепад температур создаст условия для «стеклянных» дорог ночью и глубоких луж в дневные часы. Особую опасность представляют лужи, скрывающие ледяную корку или дефекты полотна. Проезд водных преград на высокой скорости может привести к необратимым последствиям», – подчеркнули в Уралуправтодоре.

В случае поломки на трассе водители могут сообщить о случившемся по круглосуточному номеру диспетчерской Уралуправтодора: 8-800-200-63-06.

По прогнозу ГУ МЧС Свердловской области, завтра в регионе может случиться 3-8 ДТП с пострадавшими, что на уровне среднемноголетних значений. Возникновение ДТП возможно на участках автомобильных дорог: Пермь – Екатеринбург (Нижнесергинский район, МО Первоуральск), Екатеринбург – Тюмень (МО Богданович), М-5 Урал, подъезд к Екатеринбургу (Сысертский МО).

Екатеринбург, Елена Владимирова

