В Екатеринбурге начали мыть улицы

Службы благоустройства Екатеринбурга начали применять вакуумную и моечную технику для очистки дорог и тротуаров от пыли и грязи. Специализированные машины пока работают только днем, и только там, где уже нет снега и подсох асфальт.

«В каждом районе на улицы выходят одна-две машины. Когда погодные условия станут оптимальными и температура воздуха не будет опускаться ниже нуля, выход такой спецтехники будет увеличен», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Также коммунальщики собирают бытовые отходы из вытаявших сугробов. Минувшей ночью специалисты убрали с улиц 1,5 тонны мусора. По-прежнему продолжается вывоз снега из города. По данным администрации, за ночь на полигоны вывезли 6,5 тысячи тонн.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

