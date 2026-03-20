российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 марта 2026, 16:21 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Новая отставка – уволен главврач, боровшийся с ковидом

В свердловской медицине новая отставка – свой пост покидает главный врач больницы № 24 Алексей Малинкин. Во время пандемии Covid-19 он был на переднем крае борьбы с заболеванием, регулярно публиковал собственную статистику по госпитализациям и призывал к вакцинации. Впоследствии был награжден грамотой президента России.

О причинах отставки не сообщается. Коллеги Малинкина подтвердили информацию.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия,