Новая отставка – уволен главврач, боровшийся с ковидом

В свердловской медицине новая отставка – свой пост покидает главный врач больницы № 24 Алексей Малинкин. Во время пандемии Covid-19 он был на переднем крае борьбы с заболеванием, регулярно публиковал собственную статистику по госпитализациям и призывал к вакцинации. Впоследствии был награжден грамотой президента России.
О причинах отставки не сообщается. Коллеги Малинкина подтвердили информацию.
Екатеринбург, Елена Сычева
