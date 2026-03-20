Новым главврачом 24-й больницы будет Гальперин

Новым главврачом ЦГКБ № 24 Екатеринбурга назначен Александр Гальперин. Прежде он руководил городской больницей № 3, затем ушел в коммерческий сектор – и был главврачом «Здоровья 365». Последние несколько лет проживал за рубежом.

Александр Гальперин – уролог. В минздраве сообщили, что перед ним стоят «задачи по дальнейшему повышению качества и доступности медицинской помощи для жителей, внедрению современных методов лечения и развитию материально-технической базы».

Екатеринбург, Елена Сычева

