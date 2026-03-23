Через несколько дней на Урале потеплеет до +18 °

На этой неделе в Свердловской области будет тепло, а к выходным средняя температура поднимется на 5-7° выше нормы.

Как сообщает Уральский Гидрометцентр, среднесуточная температура составит +4…+6°, что выше нормы на 5-7°, а во второй половине недели днем поднимется до +12…+14°. По версии телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» будет еще теплее – в пятницу, 28 марта, в областном центре возможно потепление до +18 °.

Существенных осадков в ближайшие дни не ожидается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

