Спрос на офисы в Екатеринбурге упал в 7 раз

Спрос на офисы в Екатеринбурге снизился почти в 7 раз в последние четыре года, сообщает «Коммерсант-Урал». Как рассказал изданию заместитель директора компании «ХОД Консалтинг» Константин Октаев, баланс поглощения коммерческой недвижимости (разница между занимаемыми и высвобождаемыми площадями) в Екатеринбурге снизился со 155 тыс. кв. м в 2019-2021 году до 23 тыс. кв. м в 2022-2025 году.

По словам эксперта, тренд переломился в начале 2022 года, баланс поглощения достиг отрицательного значения в -25 тыс. кв. м. «Затем он был компенсирован начавшимся процессом реструктуризации экономики и повышением степени локализации бизнеса. Однако уже к 2024 году в силу вступили более долгосрочные факторы, которые привели к той паузе, о которой мы сегодня говорим»,– сказал глава компании.

За период с 2015 года доля компаний бытовых услуг в коммерческой недвижимости выросла в три раза. «В целом мы наблюдаем процесс упрощения рынка: вместо информационных и финансовых компаний в бизнес-центрах все чаще появляются студии, салоны красоты, массажные кабинеты», – уточнил он.

Господин Октаев отметил тренд на отсутствие роста арендных ставок при росте цен предложения коммерческих площадей на рынке. Это связано, по его словам, с ростом расходов на содержание таких площадей у владельца: расходы на клининг, уборку, обслуживание инженерного оборудования, материалы.

Ранее девелоперы отмечали, что за пять лет стоимость коммерческой недвижимости в Екатеринбурге выросла в 2,4 раза, арендные ставки показали рост на 50-60%.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

