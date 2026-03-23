Уральская пенсионерка не смогла вернуть долю в коттедже, проданную по «схеме Долиной»

В Красноуфимске суд встал на сторону покупателя, которому бывшая владелица недвижимости отказалась отдавать ключи, ссылаясь на то, что она стала жертвой мошенников.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, в июне прошлого года житель Красноуфимска Андрей купил у пенсионерки Ольги половину коттеджа и земельного участка за 4 млн рублей. Стороны договорились, что прежняя хозяйка съедет до 1 июля, но затем она передумала.

Андрей подал в суд с требованием выселить из коттеджа старую хозяйку. Ольга подала встречный иск, чтобы аннулировать сделку.

Согласно материалам дела, 18 июня 2025 года пенсионерка продала свою недвижимость, расчеты были произведены полностью. В тот же день женщина перевела почти все вырученные деньги – 3 953 000 рублей – на счета неустановленных лиц. Спустя три дня по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, по которому пенсионерка признана потерпевшей.

Мошенники убедили женщину, что договор купли-продажи – фиктивный и поможет спасти имущество от мошеннических посягательств. В суде представитель Ольги настаивал на недействительности договора по статье 178 ГК РФ «Заблуждение» и указывал, что цена продажи (4 млн руб.) значительно ниже рыночной (5,43 млн руб. согласно отчету).

Андрей с этими аргументами не согласился. Он пояснил, что увидел объявление о продаже, осмотрел дом и договорился о цене с Ольгой, которая объяснила срочность продажи переездом к дочери. Никаких сомнений в адекватности продавца у него не возникло, деньги были переданы в присутствии нотариуса.

Для проверки психического состояния истца были назначены две комплексные психолого-психиатрические экспертизы, оснований для отмены сделки не найдено.

Суд, оценив все обстоятельства, пришел к выводу, что договор соответствует закону. Заблуждение продавца относительно мотивов (желание спасти квартиру от мошенников) не является основанием для признания сделки недействительной. Также суд отметил, что покупатель не знал и не должен был знать о манипуляциях в отношении продавца.

Суд признал бывшую владелицу утратившей право пользования половиной коттеджа, выселил ее и обязал передать покупателю ключи и код от кодового замка. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Красноуфимск, Елена Владимирова

