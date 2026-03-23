Осуждены виновники гибели мужчины в акватории Невьянского городского пруда

В Невьянске суд вынес приговор по делу о гибели мужчины в результате столкновения двух моторных лодок на городском пруду.

Как сообщили в пресс-службе суда, трагедия случилась 21 сентября 2024 года. На акватории пруда столкнулись две лодки, одна – под управлением Алексея Полякова, вторая – Виктора Косикова, который в тот вечер был пьян. Оба судоводителя не проявили необходимой осторожности. 40-летний пассажир лодки Полякова получил травмы, от которых скончался в больнице.

Виктор Косиков признан виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорен к ограничению свободы сроком на 1 год 6 месяцев, а также к выплате потерпевшим 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда. Аналогичное наказание назначено Алексею Полякову. Оба осужденных свою вину в суде не признали.

Невьянск, Елена Владимирова

