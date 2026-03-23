За гибель слесаря в теплокамере осудили мастера участка

В Лесном вынесли приговор мастеру участка теплосетей, который нарушил требования промышленной безопасности, из-за чего погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, утром 24 февраля 2025 года слесарь восстановительной бригады оперативной диспетчерской службы филиала «Свердловский» ПАО «Т-Плюс» Нижнетуринских тепловых сетей по поручению мастера участка спустился в теплокамеру, расположенную между домами № 52 и 54 по ул. Ленина.

В условиях недостаточной видимости мужчина упал в горячую воду температурой не менее 56-68 градусов, получив ожоги 92 % площади тела. Спустя 3 дня, 27 февраля 2025 года, слесарь умер в больнице.

В суде прокурор доказал, что мастер допустил спуск слесаря в запаренную тепловую камеру, не проверив соблюдение правил безопасности.

Мастера приговорили к году принудительных работ с удержанием 5 % заработной платы в доход государства, с лишением права руководить работами на опасных производственных объектах на срок 1 год.

Лесной, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube