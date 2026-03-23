В Свердловской области не продано 68% квартир в новостройках

На первичном рынке жилья в России растет объем непроданных квартир. По оценкам специалистов, речь идет примерно о 1,6 миллиона объектах. Особенно низка доля реализованного жилья в регионах с активным строительством и в городах-миллионниках, сообщают «Известия».

В список таких регионов попала Свердловская область, где не продано около 68% жилой площади в новостройках. Такой же показатель показывает Волгоградская область. В других регионах ситуация еще хуже: в Краснодарском и Красноярском краях не продано около 80% новых квартир, в Башкортостане – 78%, в Воронежской области, Пермском крае и Ленинградской области – по 76%, в Ростовской области – 75%, в Новосибирской области – 74%, в Челябинской и Омской областях – по 73%. Минимальные значения показывают Москва (52%), Санкт Петербург (61%), Московская область (63%) и Татарстан (64%).

Увеличение объемов непроданного жилья стало закономерным итогом масштабного наращивания строительства в 2023-2024 годах, когда был достигнут пик запусков проектов. «Накопленные объемы строительства рекордные. Спрос за ними не успевает. Естественно, что процент распроданности снижается», – отметил руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин.

Между тем, в Минстрое РФ называют другие цифры. Как сообщил «Известиям» замминистра Никита Стасишин, средняя распроданность жилья в России с учетом ввода 2026 года составляет порядка 60% с небольшим. По его словам, это действительно меньше, чем год-два назад, но есть объективные причины замедления темпов строительства. Для того чтобы не брать дорогой кредит, девелоперы сегодня накапливают деньги на эскроу. Так ставка получается ниже и не перекладывается в стоимость квадратного метра, заявил чиновник.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

