Уральцы скоро отправятся собирать березовый сок

В начале апреля на Урале откроется сезон сбора березового сока.

Для того чтобы получить качественный сок, его лучше не брать с деревьев, растущих на болотистой местности – он будет слишком мутным и несладким.

Лучшим соком считается тот, который добывается на открытых и хорошо освещаемых солнцем полянах – он прозрачный и сладкий. Самое благоприятное время для сбора сока – ночь. К вечеру деревья, нагретые солнцем, остывают и вероятность сбраживания сока снижается.

Чтобы сохранить березовый сок, опытные заготовители советуют отфильтровать его несколько раз, добавить сахар и лимонную кислоту (эти вещества помогают увеличить срок хранения и усилить его вкусовые качества) и пропастеризовать. После этих процедур напиток может храниться долгое время.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube