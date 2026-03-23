российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 23 марта 2026, 12:31 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Уральцы скоро отправятся собирать березовый сок

В начале апреля на Урале откроется сезон сбора березового сока.

Для того чтобы получить качественный сок, его лучше не брать с деревьев, растущих на болотистой местности – он будет слишком мутным и несладким.

Лучшим соком считается тот, который добывается на открытых и хорошо освещаемых солнцем полянах – он прозрачный и сладкий. Самое благоприятное время для сбора сока – ночь. К вечеру деревья, нагретые солнцем, остывают и вероятность сбраживания сока снижается.

Чтобы сохранить березовый сок, опытные заготовители советуют отфильтровать его несколько раз, добавить сахар и лимонную кислоту (эти вещества помогают увеличить срок хранения и усилить его вкусовые качества) и пропастеризовать. После этих процедур напиток может храниться долгое время.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия,