На железной дороге выросло число смертельных несчастных случаев с детьми

С начала 2026 года в границах Свердловской железной дороги были травмированы поездами три ребенка, в том числе два – смертельно, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Особую тревогу железнодорожников вызывают проявления «зацепинга»: с начала года на СвЖД выявлено 11 случаев катания подростков на подножках и автосцепках вагонов (один зацепер погиб).

СвЖД обращает внимание родителей на необходимость следить за детьми и маршрутами их передвижений и призывает самих взрослых соблюдать правила безопасности, подавая пример.

По сообщениям СМИ, вчера, 22 марта, в Москве на станции «Марьина роща» на крыше вагона электропоезда было обнаружено тело молодого человека, который занимался зацепингом. Его убило током.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

