Жительница Донецка добилась от МВД компенсации за незаконный отказ в статусе переселенца

Женщина, переехавшая на Урал из Донецка в 2022 году, добилась от МВД компенсации за то, что ее своевременно не признали вынужденным переселенцем.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, в мае 2022 года дончанку Ларису (имя изменено) бесплатно разместили в пансионате «Уктусский». Однако в июле 2023 года ГУ МВД России по Свердловской области отказало женщине в выдаче удостоверения вынужденного переселенца – она пропустила срок обращения. После этого Ларисе пришлось платить за проживание.

Только в 2024 году права женщины восстановили, но из-за отсутствия статуса вынужденного переселенца Лариса долгое время была лишена социальных льгот, в том числе права на бесплатное проживание. Только на проживание в пансионате она потратила 479 612 рублей. Женщина обратилась в суд с иском к МВД России и ГУ МВД России по Свердловской области, потребовав возместить убытки, компенсировать моральный вред, а также расходы на лечение и госпошлину. Общая сумма иска составила 572 тысячи рублей.

Суд удовлетворил требования частично: взыскал с Российской Федерации в лице МВД России за счeт казны 5 тысяч рублей компенсации морального вреда, 358 071 рубль убытков (расходы на проживание) и 15 932 рубля госпошлины.

Ответчики обжаловали решение в апелляции, настаивая, что прямой связи между их действиями и расходами истицы нет. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отклонила жалобу. «Судом обоснованно установлено, что причиной, по которой истец не могла воспользоваться правом на бесплатное проживание, является отказ сотрудниками МВД России в признании еt вынужденным переселенцем», – говорится в апелляционном определении.

Екатеринбург, Елена Владимирова

